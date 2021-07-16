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В Казани за сутки произошло 5 ДТП с пострадавшими

07:54, 16.07.2021
В Казани за сутки произошло 5 ДТП с пострадавшими

За 15 июля в Казани произошло 93 ДТП. 88 из них — с материальным ущербом, в пяти случаях — с пострадавшими. Так, произошло два наезда на препятствие, падение пассажира в троллейбусе, наезд на пешехода и столкновение.

По девять водителей задержали в пьяном состоянии и не имеющих права управления. Еще пять граждан задержали по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков пресекли 42 правонарушения, сообщает ГИБДД города.

Фото: pixabay.com

За 14 июля в городе произошло 87 ДТП, из них два столкновения с пострадавшими. Остальные аварии — с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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