В Татарстане зарегистрирован 51 новый случай коронавируса

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай коронавируса. Всего в республике с начала пандемии заразились 23 149 человек, сообщила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В республике наблюдается рост заболеваемость, недельный темп сохраняется на уровне 0,2%.

Вылечился за последние сутки в Татарстане 71 человек, всего — 20 733, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.