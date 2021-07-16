Новости общества

12:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане зарегистрирован 51 новый случай коронавируса

11:02, 16.07.2021

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай коронавируса. Всего в республике с начала пандемии заразились 23 149 человек, сообщила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В республике наблюдается рост заболеваемость, недельный темп сохраняется на уровне 0,2%.

Вылечился за последние сутки в Татарстане 71 человек, всего — 20 733, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также