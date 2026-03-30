В аэропортах Казани и Бугульмы сняли временные ограничения
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации
В аэропортах Казани, Самары и Бугульмы сняли временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорты Бугульма, Казань, Самара («Курумоч»). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.
Ранее на территории Татарстана объявили режим беспилотной опасности. Ограничения действуют с 03.08 по московскому времени.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».