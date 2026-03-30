В аэропортах Казани и Бугульмы сняли временные ограничения

08:18, 30.03.2026

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации

В аэропортах Казани, Самары и Бугульмы сняли временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Аэропорты Бугульма, Казань, Самара («Курумоч»). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее на территории Татарстана объявили режим беспилотной опасности. Ограничения действуют с 03.08 по московскому времени.

Рената Валеева

