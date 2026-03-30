Суд вынес приговор руководителю ООО «Мировой Тур+» за хищение 13,9 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня суд вынес приговор Марине Петровой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в Набережночелнинском городском суде РТ.

По версии следствия, женщина, используя служебное положение в ООО «Мировой Тур+», совершила хищение денежных средств у 127 потерпевших. Компания оказывала услуги по приобретению туристических путевок, однако взятые на себя обязательства не выполнила.

Обвинением Петровой предъявлено, что она путем обмана похитила денежные средства в сумме 13,9 млн рублей, оплаченные клиентами за путевки. Суд квалифицировал действия подсудимой как мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В результате Петрова приговорена к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



