В соседней с Татарстаном Самарской области беспилотники атаковали промпредприятие в Тольятти

Губернатор сообщил об отсутствии жертв

В соседней с Татарстаном Самарской области сегодня утром произошла атака беспилотников на промышленный объект в Тольятти. Как сообщил в своем Telegram‑канале губернатор региона Вячеслав Федорищев, жертв удалось избежать, жилые дома и соцобъекты не пострадали.

На месте происшествия работают оперативные службы. Глава региона призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

Атака на Самарскую область продолжается уже третий день. Накануне вооруженные силы Украины также атаковали промпредприятие в Тольятти. За день до этого, по сообщению Федорищева, ВСУ безуспешно пытались нанести удар по территории региона — тогда пострадавших и повреждений жилых или социальных объектов также не зафиксировали.

В день нынешней атаки в области был введен режим «Ковер» и объявлена угроза атаки БПЛА. Накануне в регионе действовал режим ракетной опасности, однако о каких‑либо повреждениях инфраструктуры или пострадавших не сообщалось.

За прошедшую ночь над территорией России было сбито 102 украинских беспилотника. Часть из них уничтожили над соседними с Татарстаном Ульяновской и Самарской областями. Кроме того, средства ПВО перехватили БПЛА над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским морем.

Рената Валеева