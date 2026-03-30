05:40 МСК
В Казани ряд отелей и ресторанов начнут тестировать раздельный сбор отходов

10:28, 30.03.2026

Там же планируют наладить повторное использование кофейного жмыха и других ресурсов

Фото: Владимир Васильев

С 29 по 31 марта в Казани проходит IV Межрегиональный фестиваль «Звезды гостеприимства», объединивший представителей туристической индустрии из 29 регионов России.

В рамках фестиваля впервые обсудили 12 проектов по теме «Устойчивый туризм: партнерство бизнеса и города» и сформулировали базовые принципы для развития в этом направлении. Ключевым тезисом стало создание единого городского бизнес‑сообщества для внедрения устойчивых практик в индустрии гостеприимства.

Программа дня включала два блока: теоретический обзор и разбор успешных практик в области устойчивого развития, а также проектную сессию по разработке решений. В лекционном формате команды отеля Tasigo, Казанского Кремля, парусного сообщества «Сила ветра» и бара More поделились опытом экологизации своего бизнеса и повышения качества впечатлений гостей.

По итогам сессии участники поддержали 12 инициатив, среди которых:

  • проекты по доступному туризму;
  • развитие маршрутов для зрелых путешественников (матуризм);
  • экологизация городских мероприятий;
  • внедрение ответственных практик в сферу гостеприимства;
  • меры по снижению экологического следа туристской инфраструктуры;
  • создание комфортной среды для разных групп горожан и гостей города.
Участники договорились о первых практических шагах, которые начнут реализовываться в ближайший месяц и в течение последующих шести месяцев. Например, ряд отелей и ресторанов планируют:

  • протестировать раздельный сбор отходов и провести аудит образующихся фракций;
  • наладить повторное использование кофейного жмыха и других ресурсов.
Рената Валеева

