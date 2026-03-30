В Казани ряд отелей и ресторанов начнут тестировать раздельный сбор отходов
Там же планируют наладить повторное использование кофейного жмыха и других ресурсов
С 29 по 31 марта в Казани проходит IV Межрегиональный фестиваль «Звезды гостеприимства», объединивший представителей туристической индустрии из 29 регионов России.
В рамках фестиваля впервые обсудили 12 проектов по теме «Устойчивый туризм: партнерство бизнеса и города» и сформулировали базовые принципы для развития в этом направлении. Ключевым тезисом стало создание единого городского бизнес‑сообщества для внедрения устойчивых практик в индустрии гостеприимства.
Программа дня включала два блока: теоретический обзор и разбор успешных практик в области устойчивого развития, а также проектную сессию по разработке решений. В лекционном формате команды отеля Tasigo, Казанского Кремля, парусного сообщества «Сила ветра» и бара More поделились опытом экологизации своего бизнеса и повышения качества впечатлений гостей.
По итогам сессии участники поддержали 12 инициатив, среди которых:
- проекты по доступному туризму;
- развитие маршрутов для зрелых путешественников (матуризм);
- экологизация городских мероприятий;
- внедрение ответственных практик в сферу гостеприимства;
- меры по снижению экологического следа туристской инфраструктуры;
- создание комфортной среды для разных групп горожан и гостей города.
Участники договорились о первых практических шагах, которые начнут реализовываться в ближайший месяц и в течение последующих шести месяцев. Например, ряд отелей и ресторанов планируют:
- протестировать раздельный сбор отходов и провести аудит образующихся фракций;
- наладить повторное использование кофейного жмыха и других ресурсов.
