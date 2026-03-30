В России на 29% выросло число вакансий, предусматривающих доплату за сверхнагрузки

С начала 2026 года в России выросло число вакансий, предусматривающих доплату за сверхнагрузки и дополнительные работы к основным задачам. Было открыто почти 9 тыс. таких предложений — на 29% больше, чем в 2025 году, об этом сообщили «Реальному времени» в hh.ru.

Тенденция связана с дефицитом необходимых специалистов и навыков, из‑за чего нагрузка на действующих сотрудников возрастает, а компании вводят доплаты за совмещение работником нескольких функций.

Чаще всего подобные условия предлагают работодатели из сфер розничной торговли, производства продуктов питания и медицинских организаций. Примечательно, что 91% вакансий с доплатами ориентирован на начинающих и неопытных специалистов. При этом подавляющее большинство предложений (90%) касается штатных работников, но доплаты также встречаются в вакансиях с частичной занятостью (4%), подработкой (3%) и вахтовым методом (2%).

Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву, разъяснил, при каких условиях положена доплата. По его словам, сотрудник, выполняющий обязанности выше своей должности, вправе требовать компенсации. Если работодатель отказывается ее выплачивать, добиться доплаты можно в судебном порядке — для этого важно заранее собрать доказательственную базу: внутреннюю переписку, акты ОТК, свидетельские показания.

Юрист также обратил внимание на важный нюанс: если работник берет на себя дополнительную нагрузку по собственной инициативе, без указаний от работодателя, доплата, как правило, не предусмотрена.

— Чтобы избежать споров относительно доплат за выполнение дополнительных объемов работы, работодатель обязан получить согласие работника и закрепить содержание, сроки выполнения и объем дополнительных работ. По общим правилам это оформляется дополнительным соглашением в рамках трудового договора, где указывается размер доплаты за ее выполнение. Сумма доплаты за выполнение дополнительных работ в законе не прописана, однако работодателю не стоит злоупотреблять этим обстоятельством и устанавливать символические выплаты. Размер вознаграждения может устанавливаться в виде фиксированной суммы или в процентном отношении к окладу. При этом важно помнить, что работник имеет право отказаться от выполнения работ, которые не предусмотрены его трудовым договором, и это не должно повлечь никаких санкций, так как это не является нарушением трудовой дисциплины, — подчеркнул Кузнецов.

Рената Валеева