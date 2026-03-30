Военнослужащие ЦВО разрушили ледовый покров на реке Тойма в Татарстане

Фото: Реальное время

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) провели комплекс противопаводковых мероприятий в нескольких регионах России, включая Татарстан. Об этом пишет ТАСС.

В общей сложности разрушено 27 тыс. квадратных метров ледового полотна на реках в четырех субъектах страны: Башкортостане и Татарстане, Алтайском крае и Ульяновской области.

В Татарстане взрывные работы проводились на реке Тойма. В Башкортостане специалисты разрушали лед на затороопасных участках рек Инзер, Ай и Юрюзань, в Алтайском крае — на реке Бия, а в Ульяновской области — на реке Сызранка.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

За две недели военнослужащие изготовили более 900 зарядов общим весом около 1 тонны тротила. Взрывные работы прошли в семи муниципальных образованиях, где проживает свыше 100 тысяч человек.



Примечательно, что в 2026 году наиболее сложная паводковая обстановка прогнозируется сразу в нескольких регионах, в том числе в Татарстане, Алтайском крае, Башкортостане, Ульяновской и Челябинской областях.



Рената Валеева