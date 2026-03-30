Форвард УНИКСа Лопатин вошел в символическую пятерку недели после рекордного матча

Во встрече против «Локомотива» он набрал 18 очков, совершил 8 подборов и отдал 3 передачи

Форвард баскетбольного клуба УНИКС Андрей Лопатин вошел в символическую пятерку прошедшей недели после матча против «Локомотива‑Кубани». В этой встрече он набрал 18 очков, совершил 8 подборов и отдал 3 передачи — такой результат позволил ему обновить личный рекорд результативности в текущем чемпионате.

Упорная борьба на паркете с первых минут не давала возможности выделить явного фаворита матча. Игра запомнилась не только статистическими достижениями Лопатина, но и напряженной атмосферой: в ходе матча капитан УНИКСа разбил лицо, а между партнерами по команде произошла стычка. Подробнее — в материале.

Вместе с Лопатиным в символическую пятерку вошли еще четыре баскетболиста:

Данило Тасич из «Енисея»;

Патрик Миллер из «Локомотива‑Кубани»;

Дмитрий Хвостов из «Пари НН»;

Самсон Руженцев из ЦСКА.

Рената Валеева