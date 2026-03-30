В аэропорту Казани задержано три рейса на вылет

Один рейс перенесен почти на 8 часов

В аэропорту Казани задерживаются три рейса на вылет. Так, рейс U62989 в Душанбе вылетит из столицы Татарстана 14:30 (перенесен почти на 8 часов), следует из данных онлайн-табло стоянки воздушных судов.

Также перенесли время вылета рейса FV 6596 в Санкт-Петербург. Самолет стартует в 13:40 вместо 09:40, как планировалось ранее.

Еще задержан рейс UT 6436 в Сургут. Он вылетит в 14:20, хотя изначальное время вылета было назначено на 10:25.

Напомним, что сегодня утром в Татарстане вновь объявляли беспилотную опасность. В связи с этим ограничивали и работу казанской воздушной гавани.

Никита Егоров