В аэропорту Казани задержано три рейса на вылет
Один рейс перенесен почти на 8 часов
В аэропорту Казани задерживаются три рейса на вылет. Так, рейс U62989 в Душанбе вылетит из столицы Татарстана 14:30 (перенесен почти на 8 часов), следует из данных онлайн-табло стоянки воздушных судов.
Также перенесли время вылета рейса FV 6596 в Санкт-Петербург. Самолет стартует в 13:40 вместо 09:40, как планировалось ранее.
Еще задержан рейс UT 6436 в Сургут. Он вылетит в 14:20, хотя изначальное время вылета было назначено на 10:25.
Напомним, что сегодня утром в Татарстане вновь объявляли беспилотную опасность. В связи с этим ограничивали и работу казанской воздушной гавани.
