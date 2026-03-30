Новости общества

05:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Иран планирует ввести пошлину за проход через Ормузский пролив

09:32, 30.03.2026

Без разрешения страны кораблям не будет предоставляться право на проход через водный путь

Фото: Scott Tobin на Unsplash

Парламент Ирана планирует установить новый режим прохода через Ормузский пролив. Страна намерена обеспечивать безопасность судоходства и взимать пошлину за проход судов. Об этом заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди.

По его словам, без разрешения Ирана кораблям не будет предоставляться право на проход через водный путь.

— По утверждению парламента, в проливе будет установлен новый режим, — передает РИА «Новости» слова Боруджерди со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

На этом фоне агентство Reuters со ссылкой на два пакистанских источника сообщает, что Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума для управления потоками нефти через Ормузский пролив. По данным агентства, предложения, в том числе от Египта, ранее были направлены в Белый дом. Структура сборов, которую предлагают страны, схожа с той, что действует в Суэцком канале.

Natalya Letunova на Unsplash

Источники агентства уточнили, что эти страны обратились к Пакистану с просьбой принять участие в инициативе, однако Исламабаду официально не предлагали присоединиться к консорциуму и страна не планирует этого делать. При этом предложение о создании консорциума обсуждалось с США и Ираном.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

