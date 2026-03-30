Иран планирует ввести пошлину за проход через Ормузский пролив

Без разрешения страны кораблям не будет предоставляться право на проход через водный путь

Парламент Ирана планирует установить новый режим прохода через Ормузский пролив. Страна намерена обеспечивать безопасность судоходства и взимать пошлину за проход судов. Об этом заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди.

По его словам, без разрешения Ирана кораблям не будет предоставляться право на проход через водный путь.

— По утверждению парламента, в проливе будет установлен новый режим, — передает РИА «Новости» слова Боруджерди со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.



На этом фоне агентство Reuters со ссылкой на два пакистанских источника сообщает, что Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума для управления потоками нефти через Ормузский пролив. По данным агентства, предложения, в том числе от Египта, ранее были направлены в Белый дом. Структура сборов, которую предлагают страны, схожа с той, что действует в Суэцком канале.

Источники агентства уточнили, что эти страны обратились к Пакистану с просьбой принять участие в инициативе, однако Исламабаду официально не предлагали присоединиться к консорциуму и страна не планирует этого делать. При этом предложение о создании консорциума обсуждалось с США и Ираном.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Рената Валеева