Алексей Нечаев в Казани: «Новые люди» помогут получить жилье семьям с детьми

Фото: Предоставлено партией «Новые люди»

«Новые люди» в Татарстане обсудили свои инициативы

Во встрече в Казани приняли участие начальник отдела технического контроля и охраны труда министерства здравоохранения Республики Татарстан Эдуард Шиверских, директор ООО «Шеффилд премиум», бизнес-тренер Рустам Риянов, блогер, эксперт по вопросам материнства и детства Гульназ Гиззатуллина и предприниматель, фитнес-тренер Роза Гайнутдинова.

Сторонники партии представили проект по обезвреживанию медицинских отходов, а также инициативы по формированию экспортных зон в России. Как позже пояснил журналистам лидер партии Алексей Нечаев, «Новые люди» также обсудили семейную политику и здоровое питание в школах.

— По качеству блюд вопросов нет, но вот по их составу есть. По здоровому школьному питанию в Казани уже многое делается. Но с тех, кто многое может, многое и спрашивают. Поэтому мы говорим, что необходимо это направление работы развивать и масштабировать на страну. Что касается семейных дел, очень много же молодых семей. Сегодня, например, мне рассказали, что очередь на льготную ипотеку в вашем городе три года и часто жилье выдают на окраинах Казани. Конечно, такой срок — это долго. Мы ищем решение, которое можно предложить, — пояснил Нечаев в ответ на вопрос «Реального времени».

Ориентир на будущее

Алексей Нечаев также рассказал, что в глобальном смысле перед сторонниками партии стоит задача создать фракцию и, судя по поддержке людей, для этого у них есть все шансы.

— Для нас важно сделать фракцию в Госдуму. И, конечно, у всех ребят своя история, важно, кто их конкуренты на округе. Здесь только избиратели решат, кто пройдет в Думу, а кто нет. Поэтому я призываю всех идти на выборы в сентябре и голосовать.

После круглого стола в Казани у него состоялась встреча с активистами партии. Пообщаться с руководителем приехало около 30 человек со всех районов Татарстана. И большинство из них — молодые активисты. Такая ситуация наблюдается не только среди сторонников, но и среди кандидатов от «Новых людей». Как следствие, и избиратели партии — перспективная, действующая сила.

— Вообще у нас в стране отношение к избирателям как к маленьким, несмышленышам. Уверяю вас, люди в нашей стране все понимают. Они не маленькие. Мы вырастили своих детей, создали семьи и обеспечиваем их. Мы построили свои компании, мы профессионалы, эксперты. И в этом смысле молодые люди могут иметь социальный, политический капитал. И возраст не важен. «Новых людей» отличает ориентир не на прошлое, а на будущее. Те, кто сегодня строит будущее, — это новые люди, — уверен Алексей Нечаев.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы партии «Новые люди»