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В Татарстане сняли на видео месть обочечника

07:45, 16.07.2021 3
В Татарстане сняли на видео месть обочечника
Фото: кадр видео

На окраине Казани сняли на видео водителя, который намеренно мешал другим участникам движения ехать по дороге со средней скоростью. Видео поделились в соцсетях.

Заснявший легковушку «Опель» водитель грузовика сообщил, что тот обиделся на других водителей — они не пустили его, когда он хотел объехать пробку по обочине. Тогда он выбился вперед и стал ехать очень медленно.

«Он уже никуда не торопится», — замечает водитель грузовика.

В комментариях такое поведение не одобрили. «Хорошо, что номера показали. Теперь уж гаишники его точно накажут», — отметили в соцсетях.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:32
    Нет такого нарушения
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  • Анонимно 08:45
    Обиженного нужно было снова на обочину согнать. Там ему самое место.
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  • Анонимно 09:02
    Есть нарушение движение по обочине. Точка.
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