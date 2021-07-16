В Татарстане сняли на видео месть обочечника
На окраине Казани сняли на видео водителя, который намеренно мешал другим участникам движения ехать по дороге со средней скоростью. Видео поделились в соцсетях.
Заснявший легковушку «Опель» водитель грузовика сообщил, что тот обиделся на других водителей — они не пустили его, когда он хотел объехать пробку по обочине. Тогда он выбился вперед и стал ехать очень медленно.
«Он уже никуда не торопится», — замечает водитель грузовика.
В комментариях такое поведение не одобрили. «Хорошо, что номера показали. Теперь уж гаишники его точно накажут», — отметили в соцсетях.
комментарии