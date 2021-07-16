В Татарстане сняли на видео месть обочечника

Фото: кадр видео

На окраине Казани сняли на видео водителя, который намеренно мешал другим участникам движения ехать по дороге со средней скоростью. Видео поделились в соцсетях.



Заснявший легковушку «Опель» водитель грузовика сообщил, что тот обиделся на других водителей — они не пустили его, когда он хотел объехать пробку по обочине. Тогда он выбился вперед и стал ехать очень медленно.

«Он уже никуда не торопится», — замечает водитель грузовика.

В комментариях такое поведение не одобрили. «Хорошо, что номера показали. Теперь уж гаишники его точно накажут», — отметили в соцсетях.

Маргарита Головатенко