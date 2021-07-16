Минфин заплатит за уголовное дело против совладельца «Покровских пекарен»

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Накануне Вахитовский райсуд Казани постановил взыскать с государства 5 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование соучредителя сети «Покровские пекарни» Тагира Ахмерова. Бизнесмен обещает направить эти средства в благотворительный фонд «Счастливый день», передает журналист «Реального времени».



В 4 тысячи рублей истец на заседании оценил свои моральные страдания от незаконного привлечения к ответственности, еще в одну тысячу — отсутствие официальных извинений от силовиков и несвоевременное разъяснение порядка возмещения вреда.

На заседании суда выяснилось: в октябре 2019 года Ахмеров получил статус подозреваемого в фальсификации данных ЕГРЮЛ путем предоставления недостоверных сведений об учредителях (участниках) компании (ст. 170.1 УК РФ), в ноябре стал обвиняемым, а в декабре того же года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Соответствующее постановление Приволжского отдела СКР не обжаловалось и не отменялось, подтвердил суду представитель организационно-контрольного Следкома по РТ, привлеченный в качестве третьего лица.

«Считаю, моей репутации как предпринимателя был нанесен достаточно серьезны ущерб. От меня многие компаньоны отвернулись, соседи до сих пор косятся», — сообщил Ахмеров, вспоминая обыски у себя дома и в пекарнях.

Юрист ответчика — Минфина РФ и представитель СК просили отказать в иске в полном объеме. Старший помощник прокурора Вахитовского района Казани заявил, что право на компенсацию вреда у истца есть, но посчитал излишними требования о компенсации в одну тысячу за несвоевременное уведомление и отсутствие извинений.

Напомним, прекращенное силовиками дело против Ахмерова впоследствии обернулась новыми — в отношении двух групп посредников, убедивших бизнесмена и его супругу осенью 2019 года передать взятки сначала на 3,5 млн рублей, затем еще на миллион. По данным источников «Реального времени», в финале следствия действия посредников переквалифицировали на мошенничество.