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Премьер-министр Чехии пообещал «завтра сказать правду»

23:31, 15.07.2021
Премьер-министр Чехии пообещал «завтра сказать правду»
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш написал в социальных сетях Twitter и Facebook пост, в котором пообещал «завтра сказать правду».

Комментариев к этим записям не поступало, что позволило чешским СМИ заподозрить взлом аккаунтов. Сетевое издание Novinky со ссылкой на источник в ближайшем окружении премьера подтвердило, что составленную из заглавных букв фразу оставил сам глава правительства.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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