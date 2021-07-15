Премьер-министр Чехии пообещал «завтра сказать правду»
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш написал в социальных сетях Twitter и Facebook пост, в котором пообещал «завтра сказать правду».
Комментариев к этим записям не поступало, что позволило чешским СМИ заподозрить взлом аккаунтов. Сетевое издание Novinky со ссылкой на источник в ближайшем окружении премьера подтвердило, что составленную из заглавных букв фразу оставил сам глава правительства.
ZÍTRA ŘEKNU PRAVDU.— Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 15, 2021
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