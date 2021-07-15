Татьяна Ларионова обсудила с жителями их обращения в приемную «Мой депутат»

Депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова провела дежурство в приемной проекта «Мой депутат». Кандидат в депутаты Госдумы ответила на обращения местных жителей. Так, для передвижения инвалида ее попросили оборудовать подъезд пандусом. По словам Ларионовой, сейчас такая возможность изучается.

Среди других вопросов были дискомфорт от бара в доме, необходимость ремонта внутриквартальных проездов и дорог к частным домам на землях, выделенных многодетным семьям. Тяжелый разговор вышел с пенсионеркой, ребенком войны. По ее вопросам Татьяна Ларионова решила работать комплексно, а первым шагом в этом направлении станет вопрос о единовременном выделении материальной помощи. Для этого депутат попросила пожилую женщину написать заявление на ее имя, которое сами на дому заберут соцработники.

Напомним, что онлайн-платформа «Мой депутат» была создана в 2019 году. Через сайт или горячую линию татарстанцы могу обратиться со своими наказами или предложениями, чтобы потом лично обсудить их с кандидатом татарстанского отделения партии «Единая Россия».