Казанской семье выдадут лекарства после обращения Татьяны Ларионовой
Сегодня в рамках дежурства в приемной проекта «Мой депутат» Татьяна Ларионова, депутат ГС РТ, обсудила с местными жителями волнующие их вопросы. Обращения в первую очередь касались социальной сферы. Так, она позвонила супруге мужчины, который полгода не мог получить лекарства.
— Я созвонилась с Министерством здравоохранения, они обещали разобраться, в чем причина, и принять необходимые меры, — рассказала депутат.
В результате обращения лекарство сегодня же доставили в ближайшую к дому семьи аптеку. И поскольку супруг болен и не ходит, там после обеда ждут его жену. Ларионова пообещала, что вечером местной жительнице еще позвонит помощница, чтобы уточнить, не возникло ли больше никаких сложностей.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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