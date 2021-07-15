Пять игроков «Рубина» попали в топ-33 лучших футболистов сезона 2020/2021
Пять игроков казанского «Рубина» попали в топ-33 лучших футболистов сезона 2020/2021. Рейтинг составлен исполкомом Российского футбольного союза.
В число лучших футболистов вошли вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, левый защитник Илья Самошников, правый полузащитник Денис Макаров, левый полузащитник Хвича Кварацхелия и правый нападающий Джордже Деспотович.
В число лучших игроков также попали защитники Марио Фернандес (ЦСКА), Ведран Чорлука («Локомотив»), Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос («Зенит), Кристиан Нобоа («Сочи»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун («Зенит»), сообщает пресс-служба РФС.
Накануне «Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 4:0. Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Арена».
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