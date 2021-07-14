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«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 4:0

22:59, 14.07.2021
«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 4:0
Фото: spartak.com

«Рубин» проиграл «Спартаку» со счетом 0:4. Матч проходил в Москве на «Открытие Арена».

Голы забили Виктор Мозес (10-я минута — с пенальти), Александр Соболев (55), Роман Зобнин (57) и Георгий Джикия (64).

«Спартак» и «Рубин» еще встретятся друг с другом в первом туре чемпионата России нового сезона. Матч пройдет в Казани 24 июля.

10 июля казанский «Рубин» обыграл на выезде подмосковные «Химки» в контрольном матче со счетом 1:0.

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