«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 4:0
«Рубин» проиграл «Спартаку» со счетом 0:4. Матч проходил в Москве на «Открытие Арена».
Голы забили Виктор Мозес (10-я минута — с пенальти), Александр Соболев (55), Роман Зобнин (57) и Георгий Джикия (64).
«Спартак» и «Рубин» еще встретятся друг с другом в первом туре чемпионата России нового сезона. Матч пройдет в Казани 24 июля.
10 июля казанский «Рубин» обыграл на выезде подмосковные «Химки» в контрольном матче со счетом 1:0.
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