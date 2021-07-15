Верховный суд Башкирии снизил размер компенсации по иску казанского шоумена к Моргенштерну

Верховный суд Башкирии снизил в шесть раз размер компенсации по иску о защите авторских прав казанского актера Олега Лихачева к рэперу Моргенштерну. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Верховный суд республики изменил решение суда первой инстанции и определил взыскать с Алишера Моргенштерна в пользу истца Олега Лихачева компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 50 тыс. рублей. Также с музыканта взыскали расходы по уплате госпошлины в размере 2 тыс. рублей.



Ранее Лихачев выиграл иск о защите авторских прав к Моргенштерну. В марте Кировский районный суд Уфы признал незаконным использование музыкального произведения «Владимир Путин — молодец» и взыскал с Алишера Моргенштерна компенсацию в размере 300 тыс. рублей.

Также суд обязал ответчика прекратить использование музыкального произведения без разрешения автора. Рэпер не согласился с решением суда и обжаловал его.

В январе Лихачев из-за песни про Владимира Путина также подал в суд на Первый канал.