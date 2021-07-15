В Татарстане выручка общепита снова начала падать в мае

Выручка заведений общественного питания в Татарстане остается ниже докризисного уровня, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Татарстанстата.



В этом году по итогам мая оборот предприятий общепита составил 3,79 млрд рублей. Если сравнивать с маем 2020-го, показатель продемонстрировал величение, но если сравнить уже с апрелем этого года, оборот сократился с 4 млрд рублей на 6,1%.

В мае 2019 года выручка кафе и ресторанов составляла почти 3,9 млрд рублей, но, учитывая рост инфляции, могут сократиться существенные доходы отрасли.

В розничной торговле ситуация несколько лучше — ее оборот в мае достиг 88,5 млрд рублей, что на 0,8% больше апрельского показателя и на 22% больше показателя мая 2020-го. Больше всего в Татарстане жители тратят на продовольствие — объем торговли ими составил 50,8 млрд рублей.

Сокращение претерпел рынок платных услуг — по итогам мая он снизился на 6,9% по сравнению с апрелем, что составляет 22,2 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В сфере общепита в последнее время наблюдается тенденция — готовых бизнесов на продажу на 25,6% больше, чем годом ранее. Общепит при продаже бизнеса не пользуется популярностью, рестораны ужимаются или продаются.

Маргарита Головатенко