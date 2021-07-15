Более 60% россиян тратят на продукты половину ежемесячного дохода

Более 60% жителей России тратят на продукты около половины ежемесячного дохода. 16% тратит на питание почти весь заработок, 14,8% — примерно треть. 8,8% сообщили о тратах не более 20% бюджета.



На рост цен обратили внимание 96,3% россиян. Опрошенные сообщали о подорожании фруктов, овощей, молочной продукции, мяса и растительных масел. Меньше респондентов отзывались о росте цен на рыбу, сахар, зерновые и макаронные изделия, сообщает «РИА Новости».

В качестве «виновников» жители чаще называют ослабленный рубль (36,1%), накрутку цен в торговых сетях (31%) и ориентацию производителей на экспорт товаров в ущерб внутреннему потребителю (26,3%). Также россияне сообщали о высоких инфляционных ожиданиях населения (6,6%).

Бороться с ростом цен россияне предлагают путем повышения зарплаты (25,8%), усиления борьбы со спекулянтами (24,9%). 20,2% считают, что помочь может госрегулирование цен, 19,2% высказались за ограничение монополий, еще 6,1% — за снижение налогов, 3,8% — за корректировку ключевой ставки.

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко