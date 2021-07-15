Татарская транспортная прокуратура организовала проверку после задержки рейса в аэропорту Казани на 13 часов
Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов после задержки рейса «Казань-Анталья» № 7075 авиакомпании «Red Wings» на 13 часов 45 минут. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Рейс должен был вылететь из столицы Татарстана в 1:30 14 июля. На него зарегистрировали 220 пассажиров, из них 52 ребенка.
В аэропорт выезжали татарский транспортный прокурор Василий Добротин и его заместитель Константин Карпов. Они приняли 47 обращений пассажиров.
Выяснилось, что причиной задержки рейса стала техническая неисправность. Воздушное судно заменили на резервное. Пассажиров обеспечили прохладительными напитками, горячим питанием. 22 пассажиров разместили в комнате матери и ребенка в гостинице.
В 15:15 минут рейс вылетел в Анталью, задержка составила 13 часов 45 минут.
Результаты проверки транспортной прокуратуры находятся на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.
«Реальное время» выяснило все подробности этой истории. Все детали происшествия — в материале интернет-газеты.ОбществоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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