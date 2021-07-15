Татарская транспортная прокуратура организовала проверку после задержки рейса в аэропорту Казани на 13 часов

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов после задержки рейса «Казань-Анталья» № 7075 авиакомпании «Red Wings» на 13 часов 45 минут. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Рейс должен был вылететь из столицы Татарстана в 1:30 14 июля. На него зарегистрировали 220 пассажиров, из них 52 ребенка.

В аэропорт выезжали татарский транспортный прокурор Василий Добротин и его заместитель Константин Карпов. Они приняли 47 обращений пассажиров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выяснилось, что причиной задержки рейса стала техническая неисправность. Воздушное судно заменили на резервное. Пассажиров обеспечили прохладительными напитками, горячим питанием. 22 пассажиров разместили в комнате матери и ребенка в гостинице.

В 15:15 минут рейс вылетел в Анталью, задержка составила 13 часов 45 минут.

Результаты проверки транспортной прокуратуры находятся на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

«Реальное время» выяснило все подробности этой истории. Все детали происшествия — в материале интернет-газеты.