В Татарстане через 2 года планируется оставить лишь 16 действующих мусорных полигонов — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане через два года планируется оставить 16 действующих мусорных полигонов. Сейчас на территории республики их 36, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Основная проблема на сегодняшний день в сфере обращения ТКО — отсутствие дорог или дорожного покрытия к сельским поселениям, в связи с чем транспортные средства не способны обслуживать ряд населенных пунктов, рассказали сегодня на очередном Штабе ТКО в Государственном комитете РТ по тарифам.

В этом году остаточная вместимость полигонов истекает у девяти, а в следующем году еще у одиннадцати.

Ранее «Реальное время» разбиралось в причинах роста показателей вывозимого мусора. За последние 10 лет объемы вывезенных твердых коммунальных отходов (ТКО) в Татарстане более чем удвоились, увеличившись с 5,7 млн до 12,1 млн кубов.

