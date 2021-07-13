В Казани на перекрестке Бурхана Шахиди — Рустема Яхина остановилось движение троллейбуса №7
13 июля в 10.09 на перекрестке улиц Бурхана Шахиди — Рустема Яхина остановили движение троллейбуса №7.
Это произошло из-за столкновения двух автомобилей на перекрестке, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Напомним, в Казани ограничат движение по улице Бирюзовой. Будет закрыт проезд по ул. Нижней, на участке от дома №15 до ул. Бирюзовой и между домами №3 и №5 по ул. Бирюзовой с 15 июля по 4 августа. Кроме того, движение ограничат возле дома №5 по ул. Бирюзовой с 15 июля по 4 августа. Возле дома №8 по ул. Нижней нельзя будет проехать с 21.00 31 июля до 21.00 1 августа.
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