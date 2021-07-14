В Набережных Челнах четверо подростков подозреваются в совершении грабежей

Пять жителей Набережных Челнов, четверо из которых несовершеннолетние, в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении трех эпизодов грабежей (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в апреле 2021 года в автограде они ограбили продуктовый и косметический магазины. В июне этого же года на проспекте Беляева двое подозреваемых напали на 50-летнего мужчину и отобрали у него телефон и барсетку, в которой находились 200 тыс. рублей.

Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, еще двое — под подпиской о невыезде. Самого старшего из злоумышленников приговорили к лишению свободы.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявлять дополнительные эпизоды преступлений.

Отметим, что в Набережных Челнах увеличилось число детей, поставленных на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. По состоянию на начало июня в списке находились 344 ребенка и 385 родителей. С начала года на профилактический учет поставили 236 детей и 240 родителей.



Татьяна Демина