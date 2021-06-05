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В Челнах зафиксировали рост детской преступности

04:34, 05.06.2021
В Челнах зафиксировали рост детской преступности
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах увеличилось число детей, поставленных на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Об этом рассказала начальник инспекции по делам несовершеннолетних УМВД Набережных Челнов Галина Александрова.

На сегодняшний день в списке находятся 344 ребенка и 385 родителей. С начала года на профилактический учет поставили 236 детей и 240 родителей. В аналогичный период 2020 года было 219 трудных подростков, передают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В основном несовершеннолетние совершают кражи из магазинов. При этом чаще они действуют группами по два и более человек, а это уже тяжкое преступление.

— Иногда кража перерастает в грабеж: в торговом зале они крадут что-то, на выходе их пытаются задержать, но они отталкивают работников магазинов, бывает, наносят им телесные повреждения и убегают. Это уже более тяжкое преступление, — отметила Александрова.

В ноябре прошлого года в Челнах также отмечали рост подростковой преступности. 28 ранее судимых подростков совершили 92 преступления с начала года, тогда как в 2019 году 19 несовершеннолетних нарушили закон 41 раз.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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