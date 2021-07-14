Рустам Минниханов — кандидатам в депутаты Госдумы: «Общайтесь с людьми напрямую!»

Сегодня лидер списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму Рустам Минниханов встретился со всеми кандидатами от партии, чтобы обсудить предстоящие выборы. Местом встречи стал двор в Кировском районе Казани, который в прошлом году благоустроили по республиканской программе. По его словам, такой же подход, как при реализации проекта «Наш двор», необходимо применять и в каждодневной работе.

— Жители каждого двора, который вошел в программу «Наш двор», оценивают и согласовывают проект благоустройства, дают свои замечания — так люди сами решают, каким должен быть их двор. Такой же принцип мы должны использовать во всей своей работе. Призываю вас — работайте с людьми, общайтесь с ними напрямую, узнавайте их пожелания, мнения из первых уст! — отметил Минниханов.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин добавил, что татарстанцы благодарны за инициирование программы «Наш двор». Напомним, что в этом году по президентской программе планируется реконструировать 1074 двора. В рамках благоустройства дорожные покрытия у домов уже обновили на 51%.