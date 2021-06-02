Разин, Хартли и Никитин номинированы на приз лучшему тренеру КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена претендентов на звание лучшего тренера по итогам прошедшего игрового сезона.

В число номинантов попали два российских и один иностранный специалист. В тройку лучших вошли тренер «Авангарда» Боб Хартли, наставник ЦСКА Игорь Никитин и рулевой «Северстали» Андрей Разин.

Победитель будет определен путем голосования среди тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ, и назван на церемонии закрытия сезона 8 июня 2021 года.

Напомним, в номинации «Лучший вратарь регулярного чемпионата КХЛ» будет участвовать голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов.