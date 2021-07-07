Количество безработных в Татарстане сократилось до 19,7 тыс. человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю количество безработных граждан сократилось на 334. По состоянию на 7 июля в республике в органах службы занятости зарегистрированы 19 780 нетрудоустроенных татарстанцев.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,98% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа безработных зафиксировано во всех моногородах республики. В Набережных Челнах их насчитывается 1 575, в Нижнекамске — 1 009, в Елабуге — 403, в Камских Полянах — 169, в Менделеевске — 59. В Зеленодольске их число составляет 428. Увеличилось число нетрудоустроенных в Чистополе.

На сегодняшний день в органах службы занятости татарстанцам предлагается 56 614 вакансий, 4 059 из которых работодатели представили за последнюю неделю. Коэффициент напряженности на татарстанском рынке труда на 7 июля условно составил 0,35 чел. на одну вакансию.

Отметим, в Казани по состоянию на 1 июня 2021 года зарегистрирован один из самых высоких уровней безработицы в Татарстане — 1,58%. По этому показателю столицу опередили лишь Нурлатский (1,89%) и Пестречинский (1,61%) районы РТ. Самый невысокий уровень безработицы в Татарстане зафиксирован в Актанышском (0,21%), Мензелинском (0,29%), Алексеевском и Кайбицком (по 0,3%) районах.



Татьяна Демина