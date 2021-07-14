Следователи выясняют обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета в Бугульме
В Татарстане выясняются обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета Cezna 172S. Инцидент случился утром 9 июля в аэропорту Бугульмы.
В результате жесткой посадки судна, за штурвалом которого находился курсант, были погнуты лопасти самолета, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР. В результате происшествия никто не пострадал. Размер ущерба устанавливается.
Место жесткой посадки самолета осмотрели следователи. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Напомним, в мае в Татарстане возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета «Ермак», в результате инцидента погибли два человека. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
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