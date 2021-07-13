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Блогер после дождя прокатился на сапборде по проезжей части возле Казанского кремля — видео

15:47, 13.07.2021 2
Блогер после дождя прокатился на сапборде по проезжей части возле Казанского кремля — видео
Фото: скриншот / instagram.com/boltliferu

Блогер Булат Закиров прокатился на сапборде по затопленному центру Казани. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Я искренне обожаю этот город!!! С его ливневками и прочими недостатками. Зато Казань настоящая! Всегда есть вероятность получить новые эмоции на старых местах», — написал он.

Сегодня днем в Казани прошел сильный дождь, сопровождавшийся сильным порывистым ветром. «Реальное время» собрало подборку из соцсетей фото и видео последствий стихии.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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