В России за сутки зарегистрировали 23 827 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 2 552 (10,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 5 857 002 случая заражения COVID-19, следует из данных оперштаба.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли за последние сутки от коронавируса 786 человек, это новый максимум. Всего от COVID-19 скончались 145 278 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вылечились от коронавируса еще 21 269 человек, всего выздоровели 5 257 483 россиянина.

Самые актуальные новости о COVID-19 на утро 14 июля в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина