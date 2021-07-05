«Я выбираю небо — 2021» в Казани обойдется в 16,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казань вновь прилетят «Стрижи»

На организацию ежегодного праздника «Я выбираю небо!» в Казани в этом году потратят 16,7 млн рублей, следует из документации Госкомитета РТ по закупкам. Ранее общая сумма затрат не публиковалась — лишь в 2020 году ОАО «Казанская ярмарка» размещало тендер на 2,3 млн рублей на авиашоу, а также на 120 тыс. рублей — на программу с участием мототехники. В этом году «Казанская ярмарка» заказчиком праздника не выступает.

Судя по техническому заданию, в этом году программа праздника не претерпела значительных изменений:

Казанцев вновь ожидает авиашоу с уже знакомым гостем — пилотажной группой «Стрижи». Эта же группа выступала в 2020 году, а вот годом ранее в Казань прилетали не менее знаменитые «Витязи».

Ожидаются полеты и других воздушных судов — в том числе дальней авиации и вертолетов (в прошлом году это были вертолеты КВЗ).

Пройдут и демонстрационные парашютные прыжки в количестве не менее двух подъемов самолета Ан-2.

На земле для зрителей выступят байкеры (не менее 20 мотоциклов), а завершится все концертной программой. Параллельно пройдет и выставка предприятий авиапромышленности республики.

Место праздника в документации не прописано, однако в Казани «Я выбираю небо!» традиционно проходит над акваторией Казанки. Фото: Максим Платонов

В смету мероприятия, помимо транспортного и технического обеспечения, заложены и услуги по продвижению — короткие видеоролики в соцсетях, таргетированная реклама и ролик на региональном телеканале. Предусмотрены и расходы на антисептики и одноразовые маски, причем, судя по этому пункту, организаторы ожидают на праздник до 40 тысяч человек.



Место праздника в документации не прописано, однако в Казани «Я выбираю небо!» традиционно проходит над акваторией Казанки, а зрителей собирают на площадке у «Чаши».

Небо выбирают в девятый раз

Праздник «Я выбираю небо!» пройдет в республике в девятый раз — впервые он прошел в 2012 году на территории аэродрома «Куркачи» в Высокогорском районе. С 2017 года праздник стал ближе к горожанам: не нужно было больше ездить на аэродром в соседний район, самолеты прилетали в Казань. Это совпало с проведением первого Red Bull Air Race в Казани, тогда они прошли в один день. «Хедлайнером» авиашоу тогда стала пилотажная группа «Русь».

В 2020 году авиапраздник «Я выбираю небо!» прошел 25 июля и стал одним из первых крупных офлайн-мероприятий в пандемию в республике. Фото: Максим Платонов

«Я выбираю небо!» связан с Днем воздушного флота России, но не всегда совпадал с ним по дате — например, в этом году этот праздник намечен на 7 августа, в то время как торжественная дата отмечается в третье воскресенье августа.

В 2020 году авиапраздник «Я выбираю небо!» прошел 25 июля и стал одним из первых крупных офлайн-мероприятий в пандемию в республике. Кроме того, он (как и множество других событий того лета) был приурочен к 100-летию ТАССР — в честь этого авиационная группа «Первый полет» «написала» в небе: «100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!».

Александр Артемьев