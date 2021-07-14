АСВ в лице банка «Спурт» потребовало еще 27 млн рублей с уфимского ЦУМа

ПАО банк «Спурт» в лице конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» подало новый иск к уфимскому ОАО «Центральный универмаг». Сумма требований составила 27 млн рублей.

Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Татарстана, следует из данных картотеки суда.

Напомним, уфимский универмаг был заложен татарстанскому банку «Спурт» в сентябре 2014 года. Именно тогда ОАО «ЦУМ» выступило поручителем по кредиту в размере €6,2 млн, выданному венгерской компании «Проинвест». Заем был взят на 2 года по ставке 10% годовых.

К делу был привлечен в качестве третьего лица известный уфимский бизнесмен Алексей Царьков, который вместе с ОАО «ЦУМ» стал поручителем по обязательствам «Проинвеста». Царьков в 2011 году был в списке аффилированных лиц ОАО «ЦУМ» с долей 29%.

В 2016 году здание универмага уже выставлялось на продажу за 380 млн рублей. Однако в последующие годы АКБ «Спурт» и компания «Проинвест» подписали ряд дополнительных соглашений, меняющих порядок и срок выплаты по кредиту. Сделку отложили на неопределенный срок.

Согласно решению Арбитражного суда Татарстана от 26 июня 2019 года, иск о взыскании 430 млн и обращении взыскания на заложенное имущество поручителя — здание ЦУМа — был удовлетворен. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина