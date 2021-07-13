Контрольно-счетная палата проверяет законность деятельности ФК «Уфа»

Как стало известно Ъ-Уфа, депутат Курултая республики Башкортостан Вячеслав Рябов 6 июля обратился в Контрольно-счетную палату (КСП) Башкирии с просьбой проверить эффективность и законность деятельности управленческой команды футбольного клуба «Уфа».

В своем заявлении Рябов отмечает, что через 5 лет после создания уфимская команда уже «вышла в Российскую премьер-лигу и с тех пор ни разу оттуда не вылетала», спустя 9 лет «впервые в истории башкирского футбола вышла в еврокубки», а в 2020 году «всерьез претендовала на Лигу Европы». Депутат указывает, что ФК «Уфа» — один из самых прибыльных клубов в премьер-лиге: в 2019 году чистая прибыль составила 301,6 миллионов рублей, а в 2018 году, когда башкирская команда вышла в Лигу Европы — 428 миллионов рублей.

В 2020 году «Уфа» получила от принадлежащего правительству республики Фонда социальных целевых программ всего 300 млн руб. ФК «Уфа» держался за счет продажи своих игроков на сумму около 660 миллионов рублей.

«Сейчас «Уфа» сохранила «прописку» в РПЛ, но не решила вопрос выживания клуба: разговоры, что его могут закрыть, усиливаются с каждым днем. Как так получилось, что одна из лучших команд, в том числе и по финансовой модели, превратилась в аутсайдера и повисла на «шее» республики?» — задается вопросом депутат в своем обращение к контрольно-счетной палате.

ФК «Уфа» закончила сезон на 13 месте, обыграв в последнем туре тульский «Арсенал». Стыковые матчи команда Алексея Стукалова не проводила, поскольку лига отменила стковые матчи в нынешнем сезоне.



