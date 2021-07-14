Хуснуллин поручил Минстрою увеличить планы по строительству жилья в Красноярском крае
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою пересмотреть планы по строительству жилья в Красноярском крае. Он написал об этом в Instagram.
«Посмотрел [на ход] строительства жилья в регионе. Считаю, что планы сильно занижены — дал поручение Минстрою пересчитать их в сторону увеличения», — сообщил он.
Вице-премьер добавил, что региону необходимо работать над развитием рынка жилищного строительства. Так он отметил, что было обсуждено строительство метрополитена в Красноярске с использованием возвратных средств.
Кроме того Хуснуллин заявил, что в Нижнем Новгороде строительство новых станций метрополитена может начаться уже в следующем году. Экономическое обоснование практически готово.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым