Хуснуллин поручил Минстрою увеличить планы по строительству жилья в Красноярском крае

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою пересмотреть планы по строительству жилья в Красноярском крае. Он написал об этом в Instagram.

«Посмотрел [на ход] строительства жилья в регионе. Считаю, что планы сильно занижены — дал поручение Минстрою пересчитать их в сторону увеличения», — сообщил он.

Вице-премьер добавил, что региону необходимо работать над развитием рынка жилищного строительства. Так он отметил, что было обсуждено строительство метрополитена в Красноярске с использованием возвратных средств.

Кроме того Хуснуллин заявил, что в Нижнем Новгороде строительство новых станций метрополитена может начаться уже в следующем году. Экономическое обоснование практически готово.



Алексей Нечаев