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Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов сделал прививку от COVID-19 в Иннополисе

23:28, 13.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов сделал прививку от COVID-19 в Иннополисе
Фото: Максим Платонов

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прошел вакцинацию в поликлинике №3 ГАУЗ «ГКБ №7» Иннополиса. Об этом сообщили в Instagram аккаунет медицинской клиники.

«Мы должны и себя беречь, чтобы не прекращать концерты, и должны беречь
гостей, которые приходят к нам на концерты», — так он объяснил свое желание вакцинироваться.

В Татарстане за сутки от коронавируса привились 13 294 человека. За весь период в республике вакцинировались 677 978 татарстанцев.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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