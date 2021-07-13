Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов сделал прививку от COVID-19 в Иннополисе

Фото: Максим Платонов

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прошел вакцинацию в поликлинике №3 ГАУЗ «ГКБ №7» Иннополиса. Об этом сообщили в Instagram аккаунет медицинской клиники.

«Мы должны и себя беречь, чтобы не прекращать концерты, и должны беречь

гостей, которые приходят к нам на концерты», — так он объяснил свое желание вакцинироваться.

В Татарстане за сутки от коронавируса привились 13 294 человека. За весь период в республике вакцинировались 677 978 татарстанцев.



Алексей Нечаев