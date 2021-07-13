В здании бывшей фабрики «Спартак» может появиться open space
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил комплекс бывшей обувной фабрики «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Он предложил рассмотреть вариант по преобразованию основного здания фабрики в формат open space. Также сегодня президент осмотрел два медицинских объекта — Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер и Реабилитационный травматологический центр.
В комплексе зданий бывшей казанской обувной фабрики «Спартак», которую выкупила «Связьинвестнефтехим», проведут реконструкцию. Об этом рассказала несколько дней назад руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Она добавила, что на фабрику уже «есть определенные планы», которые, впрочем, власти республики пока еще не готовы озвучить.
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