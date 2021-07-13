Ремонт блока Б инфекционной больницы Челнов выполнен на 40%

В Набережных Челнах продолжается ремонт блока Б инфекционной больницы. На сегодняшний день работы выполнены на 40%.

На объекте ведутся фасадные работы и кирпичная кладка перегородок. Рабочие меняют окна, проводят отделочные работы, занимаются устройством внутренних инженерных сетей. В дальнейшем ремонт проведут в блоках А, Г, Д, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Напомним, мэр автограда Наиль Магдеев поручил ускорить ремонт инфекционной больницы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Все работы должны быть завершены к началу сентября.

Татьяна Демина