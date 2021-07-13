Бизнес Татарстана с июля может бесплатно зарегистрировать товарный знак

С июля подведомственный Министерству экономики РТ Фонд поддержки предпринимательства начал оказывать услугу по бесплатной регистрации товарного знака. Фонд возместит до 350 тысяч рублей, затраченных бизнесменами при регистрации.

Услуга оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме помощи по регистрации товарного знака, Фонд оказывает услуги для бизнеса, связанные с повышением квалификации сотрудников, занятых у субъектов МСП, сертификацией, патентным поиском, бесплатным ведением бухгалтерии и так далее. Все они осуществляются безвозмездно. Предпринимателю только нужно обратиться в Фонд поддержки предпринимательства РТ и подать заявку на любую услугу, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

На прошлой неделе в Татарстане стартовал прием заявок от резидентов и управляющих компаний промышленных парков на комплекс мер, направленный на развитие, если загрузка промпарков ниже 70%.



Татьяна Леухина