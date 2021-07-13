«В 90-е годы мы потеряли тему престижности профессии педагога»

Сейчас необходимо восстанавливать престижность профессии педагога. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Ильдар Гильмутдинов на прямом эфире, посвященном проблемам и перспективам развития образования.

— В 90-е годы мы потеряли тему престижности профессии педагога и, соответственно, получили целую плеяду учителей, которые изначально не хотели ими быть. Самые низкие баллы были в педагогических вузах. Такое было и есть, — рассказал депутат.

По его словам, еще один из важных вопросов — не только федеральное финансирование ремонта школ, что уже реализовали, но и современное оборудование учреждений всем необходимым.

— Самое главное мы эту тему запустили и ею занимаемся, — отметил Гильмутдинов.