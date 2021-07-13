Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов: «Секстон сам захотел вернуться в Нижнекамск»

Фото: ХК «Автомобилист»

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о подробностях возвращения многолетнего лидера атак Дэна Секстона в нижнекамскую команду. По словам функционера, американец сам попросил перехода в «Нефтехимик».



— Дэн сам выразил желание вернуться в Нижнекамск, здесь он провел свои лучшие пять сезонов, показал потрясающий результат. Несмотря на его возраст, который, может быть, выше, чем у остальных (ему 34 года), главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев отслеживал его в «Автомобилисте» и считает, что Секстон в хорошей форме. Мы на него серьезно рассчитываем. Тем более тут Дэн получит достаточное время, к которому он привык, чтобы реализоваться. К сожалению, там [в «Автомобилисте»] он его не имел. Здесь он точно получит больше игрового времени, — уверен Игорь Ларионов.

Подробнее о первом дне «Нефтехимика» после выхода из отпуска и медосмотра можно почитать в нашем репортаже.

В минувшем сезоне в составе «Автомобилиста» Секстон провел 41 игру в регулярном чемпионате, забросил 7 шайб и отдал 18 результативных передач при показателе полезности «+7».