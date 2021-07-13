Зампрокурора РТ утвердил обвинение признавшимся в даче взяток за освобождение от призыва

Фото: «Реальное время»/Максим Платонов (проводы призывников-2020)

Перед Авиастроительным райсудом Казани предстанут двое обвиняемых в даче взяток под военкомат. Обвинение матери призывника и кандидату в новобранцы утвердил зампрокурора РТ, сообщила «Реальному времени» и.о. старшего помощника прокурора Яна Невмержицкая.



По версии СКР, в декабре 2018 года 48-летняя жительница передала 130 тысяч рублей посреднику — сотруднику райотдела военного комиссариата для дальнейшей передачи должностным лицам в качестве взятки, чтобы ее сына не забрали в армию. Схожая история имела место в 2014 году, в даче взятке обвиняют несостоявшегося новобранца, ныне достигшего 27-летнего возраста. Оба вину признают.

Выявить эти преступления прошлых лет силовикам удалось после задержания посредников взяткам, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, отмечают в прокуратуре РТ.

Сегодня же в Черемшане стартует процесс по коррупционному делу бывшего зампрокурора Нурлата.