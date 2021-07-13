В Татарстане ожидается жара до +31 градуса
Сегодня, 13 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах гроза и град, сообщает Гидрометцентр республики.
Ветер северо-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 15—20 м/с. Максимальная температура днем будет от 26 до 31 градуса.
На этой неделе в Татарстане сохранится жаркая погода, ожидается до +31 градуса. Однако местами пройдут дожди и грозы.
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