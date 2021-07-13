Новости общества

06:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане ожидается жара до +31 градуса

05:23, 13.07.2021
В Татарстане ожидается жара до +31 градуса
Фото: Максим Платонов

Сегодня, 13 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах гроза и град, сообщает Гидрометцентр республики.

Ветер северо-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 15—20 м/с. Максимальная температура днем будет от 26 до 31 градуса.

На этой неделе в Татарстане сохранится жаркая погода, ожидается до +31 градуса. Однако местами пройдут дожди и грозы.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также