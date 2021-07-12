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Эксперты назвал симптомы растущей раковой опухоли в желудке

22:52, 12.07.2021
Эксперты назвал симптомы растущей раковой опухоли в желудке
Фото: Максим Платонов

Симптомы рака желудка на ранней стадии назвали специалисты из медицинской организации Cancer Research UK. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, пациенты с этим выявленным заболеванием часто жалуются на затрудненное глотание или дисфагию. Также признаком развития опухоли может быть ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди. Специалисты рекомендуют обращаться к врачу из-за подобных симптомов.

ОбществоМедицина
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