Эксперты назвал симптомы растущей раковой опухоли в желудке
Симптомы рака желудка на ранней стадии назвали специалисты из медицинской организации Cancer Research UK. Об этом сообщает «РИА Новости».
Отмечается, пациенты с этим выявленным заболеванием часто жалуются на затрудненное глотание или дисфагию. Также признаком развития опухоли может быть ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди. Специалисты рекомендуют обращаться к врачу из-за подобных симптомов.ОбществоМедицина
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