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Врачи удалили жительнице Челнов опухоль весом 3,5 кг

21:28, 27.06.2021
Врачи удалили жительнице Челнов опухоль весом 3,5 кг
Фото: instagram.com

В Челнинской больнице №5 пациентке удалили доброкачественную опухоль весом 3,5 кг, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

48-летняя пациентка обратилась к врачам из-за чувства недомогания и болей внизу живота. УЗИ показало, что у пациентки — миома матки. Врачи решили удалить ее.

Во время операции медики обнаружили опухоль. Операция прошла успешно. Сейчас пациентка проходит профилактические осмотры у врача, она вернулась к полноценной жизни.

Пациентки стали реже обращаться к врачам из-за пандемии, отметила заведующая отделением гинекологии №2 Городской больницы №5 Гульнур Хаертдинова.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Набережных Челнах врачи смогли восстановить пациенту разрушенную некрозом кость.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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