Лавров назвал визит Керри в Москву позитивным сигналом

Визит в Москву спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри — это позитивный сигнал для отношений двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с Керри.

«Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженности и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», — цитирует его ТАСС.

По словам Лаврова, такой подход «полностью соответствует духу женевского саммита» лидеров двух стран.

Алексей Нечаев