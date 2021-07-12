Две казанские динамовки играют в первенстве Европы по волейболу

В Бельгии и Нидерландах проходит первенство мира по волейболу среди молодежных сборных команд (возраст до 20 лет).

В составе сборной России выступают две волейболистки «Динамо-Казань» Дарья Заманская и Татьяна Костина. В тренерском штабе работают казанские тренеры Алексей Королев и Михаил Кузовенин, главный — Игорь Курносов.

На групповом этапе россиянки начали с поражения от сборной США — 1:3, далее последовали победы над Турцией — 3:1, и Таиландом — 3:0. Таиланд представлял Азию, от которой не смогли приехать команды Китая и Японии.

Россиянки вышли вместе с американской сборной в четвертьфинал.

Джаудат Абдуллин