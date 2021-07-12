Титов предложил вернуть кредиты под 2% для бизнеса, если возникнут сложности

Уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов заявил, что кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых была эффективной в период ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. При возникновении новых сложностей стоит подумать о продлении этой меры поддержки, заявил бизнес-омбудсмен на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Наибольшая часть не была возвращена, потому что предприятия сохранили занятость, и с них была снята обязанность возврата этих денег. Хотелось бы думать, что, если вдруг будут какие-то сложности сейчас опять, чтобы продлить эту меру или сделать второй этап — эту меру реализовать, — приводит пресс-служба Кремля слова Титова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бизнес-омбудсмен предложил «увеличить новую волну двухпроцентных кредитов» бизнесу, пострадавшему в пандемию, еще в июне этого года.

Сейчас в России действует льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», которая подразумевает возможность получить предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей льготные кредиты по ставке 3%.



Татьяна Леухина